Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar güncel altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Hafta ortasında döviz kurlarındaki dalgalanmalar sürerken, altının fiyatları da vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 24 Temmuz 2025 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları...