Annesine dehşeti yaşattı! 11 yerinden bıçakladı

Saitbey Mahallesi’nde meydana gelen olayda evde annesi ile tartışan 20 yaşındaki K.M annesini 11 yerinden bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Yaralı anne G.M sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı, tedavi altına alındı.K.M gözaltına alındı. İfadesinde ilk başta olayı inkar etse de daha sonra olayı kendisinin yaptığını itiraf etti. Anne G.M ifadesinde kızının psikolojik rahatsızlıkları olduğunu zaman zaman tartıştıklarını ifade etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.