Miras kavgası kanlı bitti! Yalova’da ağabey dehşeti

Yalova’ya bağlı Esadiye köyünde M.Z, miras anlaşmazlığı yaşadığı kardeşini av tüfeğiyle öldürdükten sonra kayıplara karıştı. Yalova’da kardeşini öldürüp ortadan kaybolan M.Z’nin yakalanması için polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.M.Z. (49), miras anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu kardeşi Hızır Zeytin'in (45) evinin önüne geldi. İnşaat işiyle uğraşan evli ve 3 çocuk babası Hızır Zeytin, işe gitmek üzere otomobiline bindiği sırada M.Z, tarafından av tüfeğiyle ateş edildi.Olay yerinde hayatını kaybeden Hızır Zeytin’in cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.Köyde güvenlik önlemleri alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, firar eden cinayet zanlısı M.Z'nin yakalanması için çalışıyor.