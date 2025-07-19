Sahilde feci olay! Güneşlenmek isterken...

Akılalmaz olay Kastamonu'nun Abana ilçesinde yaşandı. Sahilde güneşlenmek için uzanan kadın, bölgede temizlik yapan Devlet Su İşleri'ne (DSİ) iş makinesinin altında kaldı.İş makinesi operatörünün fark etmeyerek ezdiği kadın feci şekilde can verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybeden kadının yanında kimliğinin bulunmadığı ve telefonunun da kırıldığı tespit edildi.Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından kadının cenazesi morga kaldırıldı. Morgda yapılan parmak izi incelemesiyle hayatını kaybeden kadının 65 yaşındaki Nergiz Acar olduğu tespit edildi. Nergiz Acar'ın morgdaki otopsi işlemleri sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.