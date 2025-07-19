Araç kalabalığın arasına daldı! Çok sayıda yaralı var

ABD'nin Los Angeles kentindeki Santa Monica Bulvarı'nda bir araç kalabalığın içine daldı.Los Angeles İtfaiye Departmanı, cumartesi sabahı erken saatlerde Hollywood'da 'bilinmeyen bir aracın' kalabalığın arasına dalarak 28 kişiyi yaraladığını bildirdi, ancak olayın nedeni hakkında bilgi vermedi.İtfaiye Departmanı, Doğu Hollywood'daki olay yerine 100'den fazla itfaiyecinin müdahale ettiğini, 3 yaralının durumunun kritik, 6 yaralının durumunun ağır ve 19 kişinin durumunun iyi olduğunu belirtti.ABC News, bir İtfaiye Departmanı yetkilisinin ön incelemesine göre, bir sürücünün bilincini kaybederek bir gece kulübünün dışında kalabalığa çarptığını bildirdi. Ancak bu bilgi doğrulanmadı.Olay, Sunset Bulvarı ve sinema endüstrisinin yıldız isimlerinin anısına süslenmiş 'Şöhretler Kaldırımı' gibi Hollywood'un önemli noktalarının bulunduğu bölgede gerçekleşti.