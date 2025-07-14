4 ilde Borsa İstanbul operasyonu: 8 gözaltı kararı

Savcılık, Borsa İstanbul'da Atlantis Yatırım Holding hissesinde manipülasyon yapıldığı gerekçesiyle soruşturma başlattı. Soruşturmada çok sayıda gözaltı kararı verildi.Soruşturma kapsamında 4 ilde 8 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.Savcılıktan yapılan açıklama şöyle;"Cumhuriyet Başsavcılığımızca BİST (Borsa İstanbul) pay piyasasında işlem gören sermaye piyasası araçlarında, işlem hacmi ve hisse fiyatında hayatın olağan akışına aykırı dalgalanmalar yaşanması, yapay yükselişlerin küçük yatırımcıyı zarara uğratığı yönünde tespitler üzerine başlatılan soruşturma kapsamında; Atlantis Yatırım Holding A.Ş hisselerinde manüpilasyon yaptığı tespit edilen şüpheliler hakkında 14/07/2025 tarihi itibariyle yapılan operasyon kapsamında, istanbul, Kocaeli, Antalya, ve Zonguldak olmak üzere toplam 4 ilde 8 kişi hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve piyasa dolandırıcılığı” suçlarından gözaltı kararı verilmiş olup yakalama -arama -el koyma adli işlemlerinin devam ettigi kamuoyuna duyurulur."