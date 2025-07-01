TBMM Başkanı Kurtulmuş: Sözde karikatürü şiddetle kınıyorum

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları;Adı anıldığı zaman kendisini derler toplar elini göğsümüze götürür adını saygı ile anarız. Hayatımızın her alanında kendimiz için rehber kabul ederiz.İsmini bildiğimiz bilmediğimiz peygamberlerimizden birine yapılan hakaret bize yapılmıştır. Biz peygamberlerin hiç birisini diğerinden ayırt etmeyiz.'BU SALDIRGANLIK İSLAM DÜŞMANLIĞIDIR'Sözde karikatürü şiddetle kınıyorum. Bu saldırıyı yapan şerefsizleri, bunların arkasında duranları da şiddetle kınıyorum. Çünkü günümüzde İslamofobinin neredeyse dünyada birçok çevreler tarafından korunduğu bir ortamda yüzde 99'u Müslüman olan bir ülkede Peygamber Efendimize ve HZ Musa Aleyhisselam'a hakaret içeren bir karikatür yapmak neresinden bakarsanız bakın doğrudan doğruya İslam düşmanlığı insanlık düşmanlığıdır.'PEYGAMBERİMİZE HAKARETİ KABUL ETMEYİZ'Asla müsamaha edilmeyecek bir saldırganlık olduğunu belirtmek isterim. Peygamberimize hakareti kabul etmeyiz. Bölgedeki son gelişmelerle birlikte İsrail'in İran'a saldırısı arkasında gelişen olaylar hemen burnumuzun dibinde dünyanın tamda merkezinde olan bir büyük insanlık dramı gündemden düşürülmeye çalışılıyor. O da yaklaşık iki yıldır süren Gazze'de devam eden soykırımdır. Bu soykırımdan 60 bine yakın insanın öldürüldüğü aşikardı. Bunların önemli bir kısmının kadınlar ve çocuklar olduğunu biliyoruz. Bu süre içerisinde İsrail, bir taraftan dünya gündemini meşgul ederken bir taraftan Gazze'deki soykırımlarına sistematik bir şekilde devam ediyor. '