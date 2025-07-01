Prof. Dr. Ahmet Ercan kimdir, kaç yaşında, nereli? Deprem uzmanı hakkında merak edilenler

Prof. Dr. Ahmet Ercan, 15 Mart 1948 tarihinde Aydın’ın Nazilli ilçesinde doğmuştur. Selanik göçmeni bir aileden gelen Ercan'ın kökeni, ünlü Osmanlı valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa’ya dayanmaktadır. 2025 yılı itibarıyla 77 yaşında olan Ahmet Ercan, Türkiye'nin en tanınmış jeofizik mühendislerinden biridir ve 50 yılı aşkın süredir yer bilimleri alanında çalışmalar yürütmektedir.Ahmet Ercan, lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi’nde tamamladıktan sonra yüksek lisansını ABD’deki Stanford Üniversitesi’nde, doktorasını ise Colorado School of Mines'ta yapmıştır. Ayrıca dünyaca ünlü Massachusetts Institute of Technology (MIT)'de doktora sonrası araştırmalarda bulunarak bilimsel bilgisini pekiştirmiştir.Akademik kariyerine 1975 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü’nde başlayan Ercan, birçok bilimsel çalışmaya imza atmıştır. Deprem bilimi ve yer hareketleri konusunda uzman olan Ercan, halen Maltepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.