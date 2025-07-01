Oraya kış yeniden geldi! Sobaları kurdular
Yurdun bazı bölgelerinde yaz sıcakları etkisini sürdürürken, Bingöl’ün Karlıova ilçesinde soğuk havalar yeniden etkili olmaya başladı.
Türkiye'nin özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki illeri yaklaşık 40 derecenin üzerindeki sıcaklıklarda kavrulurken, bir ilde kış adeta yeniden geri geldi.
Bingöl'ün 1940 rakımlı ilçesi Karlıova'da yaz sıcakları yerini soğuk havaya bıraktı.
SOBALAR KURULDU
Hava sıcaklıkları 15-20 derece arasında seyreden ilçede kahvehanelerde ve bazı evlerde sobalar yeniden kurulmaya başlandı. Özellikle akşam saatlerinde kahvehanelere giden vatandaşların üşümemesi için işletmeciler akşam saatlerinde sobaları yakmaya başladı.
Vatandaşlardan Şerif Yıldız, ''Birçok ilde herkes sıcaktan denize giriyor ama biz hala ısınamadık. Sobaların yanında kendimizi ısıtmaya çalışıyoruz'' dedi.
Bingöl'ün 1940 rakımlı ilçesi Karlıova'da yaz sıcakları yerini soğuk havaya bıraktı.
SOBALAR KURULDU
Hava sıcaklıkları 15-20 derece arasında seyreden ilçede kahvehanelerde ve bazı evlerde sobalar yeniden kurulmaya başlandı. Özellikle akşam saatlerinde kahvehanelere giden vatandaşların üşümemesi için işletmeciler akşam saatlerinde sobaları yakmaya başladı.
Vatandaşlardan Şerif Yıldız, ''Birçok ilde herkes sıcaktan denize giriyor ama biz hala ısınamadık. Sobaların yanında kendimizi ısıtmaya çalışıyoruz'' dedi.