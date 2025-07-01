Oraya kış yeniden geldi! Sobaları kurdular

Türkiye'nin özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki illeri yaklaşık 40 derecenin üzerindeki sıcaklıklarda kavrulurken, bir ilde kış adeta yeniden geri geldi.Bingöl'ün 1940 rakımlı ilçesi Karlıova'da yaz sıcakları yerini soğuk havaya bıraktı.Hava sıcaklıkları 15-20 derece arasında seyreden ilçede kahvehanelerde ve bazı evlerde sobalar yeniden kurulmaya başlandı. Özellikle akşam saatlerinde kahvehanelere giden vatandaşların üşümemesi için işletmeciler akşam saatlerinde sobaları yakmaya başladı.Vatandaşlardan Şerif Yıldız, ''Birçok ilde herkes sıcaktan denize giriyor ama biz hala ısınamadık. Sobaların yanında kendimizi ısıtmaya çalışıyoruz'' dedi.