İslam Memiş'ten Altın İçin 'Pazartesi' Uyarısı! Muhteşem Bir Fırsat

Ons altının 4.700 dolar seviyesine gerilemesini 'manipülasyon fiyatlaması' olarak nitelendiren Memiş, 'Bu düşüşler kalıcı değil, ilave yapmanın tam zamanı' dedi.Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen islam Memiş'in öngörüleri şöyle:Uluslararası piyasalarda ons altın 4.705 dolar seviyesinde ve %2,36'lık bir değer kaybıyla haftayı kapatıyor. Altın, gümüş ve tüm metallerdeki bu sert gerilemenin iki ana nedeni var: Birincisi, petrol fiyatlarının %4 civarında prim yaparak 111-115 dolar bandına yükselmesi; ikincisi ise dolar endeksinin tekrar 100 seviyesinin üzerine çıkmasıdır. Mevcut düşüş trendindeki baskılanma ve manipülasyon fiyatlaması kalıcı değildir. Özellikle altın borcu olanlar, düğün yapacaklar veya elinde dövizi olan yatırımcılar için bu seviyeler muhteşem fırsatlardır.Petrol 115 dolara gittiği zaman ons altın 4.700'e geldi. Peki, tekrar 4.700 dolar seviyesinden 4.950-4.970 denemesini yapar mı? Yapar. Ne zaman yapar? Önümüzdeki hafta yapar. Çünkü petrol fiyatlarındaki 95 dolar seviyesine doğru beklediğim gerileme, altın tarafındaki bu yükselişi destekleyecektir. Şu an aşağıda 4.680 ve 4.630 dolar destek seviyeleri olsa da bu fiyatlar kalıcı değildir.Gram altın TL fiyatı serbest piyasalarda 7.020 lira seviyesinde. En son kendi kişisel pozisyonumda 7.214 TL ve 7.300 TL seviyelerinin bile ucuz olduğunu belirtmiştim; şu anki rakamlar oldukça düşük.Bu düşüşler çok kalıcı değil; bu fiyatlardan mutlaka ilave yapmak gerektiğini şahsen düşünüyorum. Alım yapmanın mutlaka önemli bir karar olduğunu düşünüyorum. Ekranlarda fiyatın 7.000 TL altına sarktığını görebiliriz ancak fiziki tarafta kuyumculardan 7.000 TL altına gram altın almanızın çok mümkün olacağını düşünüyorum.Dünya ekonomileri iyi bir yere gitmiyor; enflasyon ve stagflasyon bağıra bağıra geliyor. Altın tarafındaki bu fiyatlar Mayıs ve Haziran aylarında çok aranacaktır. Elinde altın bulunduranlar için bir problem yok; acemi yatırımcı gibi değil, profesyonel bir yatırımcı gibi düşünmek lazım. Fiyatın değil, miktarın önemli olduğu bir süreçten geçiyoruz.'