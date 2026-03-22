Mart 2026 emekli promosyon yarışı: En yüksek ödemeyi hangi banka veriyor? 30 bin TL’yi aşan teklifler...

Bankaların emekli müşterilere sunduğu avantajlar her geçen gün artarken, promosyon kampanyaları da vatandaşların gündeminde üst sıralarda yer alıyor.En yüksek ödemeyi almak isteyen emekliler, farklı bankaların tekliflerini karşılaştırarak kendileri için en uygun seçeneği belirlemeye çalışıyor.Özellikle Ziraat Bankası, Akbank ve Halkbank gibi büyük bankalar sundukları cazip fırsatlarla öne çıkarken; promosyon tutarları ve ek avantajlar, tercih sürecinde belirleyici oluyor.1-31 Mart 2026 tarihleri arasında emekli maaşını Akbank'a taşıyan veya mevcut promosyon taahhüdünü yenileyen SGK emeklilerine, 3 yıl maaş alma sözü karşılığında 20.000 TL'ye varan nakit promosyon imkânı sunuluyor. Kampanya kapsamında ayrıca 50.000 TL'ye kadar %0 faizli 6 ay vadeli kredi fırsatı da bulunuyor. Bunun yanı sıra fatura talimatları, kredi kartı harcamaları ve yakınlarını davet etme gibi ek koşullarla toplamda 50.000 TL'ye varan ödül kazanılabiliyor. Emeklilere özel sigorta avantajları da kampanyaya dahil ediliyor.Ziraat Bankası, maaşını taşıyan veya ilk kez emekli olan müşterilere 40.000 TL'ye kadar 12 ay vadeli faizsiz kredi imkânı sunuyor. Otomatik fatura talimatlarına aylık 500 TL'ye kadar iade sağlanırken, market ve sağlık harcamaları ile belirli sektörlerde yapılan alışverişlere toplamda aylık 6.000 TL'ye kadar Bankkart Lira veriliyor. Ayrıca yılda iki kez 25.000 TL'ye kadar 3 taksitli faizsiz nakit avans fırsatı da sunuluyor.19 Eylül 2025 – 31 Mart 2026 tarihleri arasında geçerli kampanya kapsamında Yapı Kredi, 3 yıl maaş alma taahhüdü veren emeklilere 30.000 TL'ye varan nakit promosyon sağlıyor. Promosyon tutarı maaş aralığına göre değişirken, ek olarak iki yeni fatura talimatı verilmesi halinde 5.000 TL'ye kadar ilave ödeme yapılabiliyor.Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan veya hâlihazırda maaşını bankadan alan SGK emeklilerine 15.000 TL'ye varan nakit promosyon sunuluyor. Buna ek olarak 10.000 TL'ye kadar ek promosyon, aidatsız kredi kartı kullanımı, ücretsiz para transferi ve farklı bankaların ATM'lerinden ücretsiz para çekme gibi avantajlar da sağlanıyor.ING, emekli maaşını taşıyan müşterilerine maaş tutarına bağlı olarak koşulsuz 15.000 TL'ye kadar nakit promosyon veriyor. Ek kampanyalarla birlikte toplam promosyon tutarı 28.000 TL'ye kadar çıkabiliyor.Garanti BBVA, emekli maaşını bankadan alan müşterilere 25.000 TL'ye varan promosyon fırsatı sunuyor. Bunun 15.000 TL'ye kadarı nakit olarak verilirken, kalan kısmı kredi kartı harcamaları, avans hesap kullanımı ve sigorta ürünleri üzerinden sağlanan bonuslardan oluşuyor.QNB, emekli maaşını bankaya taşıyıp 3 yıl kalma taahhüdü veren müşterilerine 31.000 TL'ye varan ödül fırsatı sunuyor. Kampanya, 2026 yılı başına kadar belirlenen tarihler arasında geçerli oluyor.Emekli promosyonlarında bankalar arasındaki rekabetin artmasıyla birlikte hem nakit ödemelerde hem de ek avantajlarda önemli artışlar dikkat çekiyor. Bu nedenle emeklilerin, karar vermeden önce tüm kampanya detaylarını karşılaştırması öneriliyor.