Bakan Kacır Duyurdu! Yerli Patent Başvurularında Artış Sürüyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, '2025 yılı patent ve faydalı model başvurularında ilk sıralarda olan firmalarımızı kutluyorum. Fikri mülkiyet başvurularında yükselişimiz devam ediyor. 2025'te bir önceki yıla göre, yerli patent başvurularımız yüzde 12 artışla 11 bin 394'e, patent tescil sayılarımız yüzde 10 artışla 3 bin 738'e ulaştı. Ar-Ge merkezlerimiz yerli patent ve faydalı model başvurularının yüzde 30'unu, üniversitelerimiz yüzde 15'ini, teknoparklarımız yüzde 6'sını gerçekleştirdi. Bilgisayar teknolojileri ve dijital ağ sistemlerindeki başvuru sayıları, yüksek teknoloji alanlarında dönüşümün hızlandığını gösteriyor. Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğunda patentlerimiz bize güç katıyor' ifadelerini kullandı.Bakanlıktan alınan bilgilere göre; 2025 yılında yerli patent ve faydalı model başvurularında Ar-Ge merkezleri yüzde 30 payla ilk sırada yer aldı. Ar-Ge merkezlerini; yüzde 16 ile diğer özel sektör firmaları, yüzde 15 ile üniversiteler ve yüzde 6 ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri izledi. Kalan başvurular ise bireysel başvuru sahipleri ve diğer kurumlar tarafından gerçekleştirildi.Yerli patent başvuruları son üç yılda istikrarlı bir artış gösterdi. 2023 yılında 8 bin 663 olan başvuru sayısı, 2024'te yüzde 18 artışla 10 bin 186'ya, 2025'te ise yüzde 12 artışla 11 bin 394'e yükseldi. Aynı dönemde patent tescil sayıları da artış eğilimini sürdürerek 2025 yılında 3 bin 738'e ulaştı. Başvuruların teknoloji alanlarına göre dağılımında; bilgisayar teknolojileri, dijital ağ sistemleri ile ulaşım ve taşımacılık alanları ön plana çıktı. Bu tablo, Türkiye'nin dijitalleşme ve ileri teknoloji odaklı dönüşüm sürecini yansıttı.Başvurulardaki artış, Türkiye'nin inovasyon kapasitesini güçlendirdiğini ve Milli Teknoloji Hamlesi hedefleri doğrultusunda önemli bir ivme yakaladığını ortaya koydu. Sağlıktan ulaşıma, savunmadan eğitime, sanayiden uzaya kadar geniş bir alanda fikri mülkiyet haklarının korunması, etkin kullanımı ve ticarileştirilmesi kritik önem taşıyor. Bu kapsamda Ar-Ge yatırımlarının teşviki, teknoloji transferinin hızlandırılması ve rekabet gücünün artırılması öncelikli hedefler arasında yer alıyor.Uzmanlara göre yerli patent başvurularındaki yükseliş yalnızca sayısal bir artış değil; aynı zamanda Türkiye'nin küresel rekabet gücünü artıran ve bilgiye dayalı kalkınma modelini güçlendiren stratejik bir dönüşümün somut göstergesi niteliğinde. Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla desteklenen bu süreçte, Türkiye'nin yenilikçi fikirleri ticarileştiren, teknoloji üreten ve ihraç eden ülkeler arasında daha güçlü bir konuma ulaşması hedefleniyor.