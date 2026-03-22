Meteoroloji'den 10 ile kar ve kuvvetli yağış uyarısı!

Günün hava durumu tahminleri Meteoroloji açıklaması ile belli oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz (Sinop ve Samsun hariç), Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Muğla, Denizli, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Hatay, Adana, Mersin, Elazığ, Bitlis, Şırnak, Hakkari ve Şanlıurfa çevreleri ile Gaziantep'in doğu, Van'ın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.22 Mart 2026 Pazar gününe ilişkin hava durumu tahminlerine göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de yağışlı hava etkili olmaya devam edecek. Gün boyunca aralıklarla görülecek yağmurun, bazı saatlerde kuvvetini artırması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise genel olarak mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Hafta sonunun son gününde üç büyük şehirde de yağışlı hava ön planda olacak.