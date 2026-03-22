Demir Kubbe işlevini yitirdi: İran füzeleri İsrail'i vurdu

Son günlerde İran füzelerinin Demir Kubbe hava savunma sistemini aşması dikkat çekerken, misilleme saldırısı olarak İran füzesinin hava savunma füzesini atlatarak Dimona'yı vurma anları kameralara yansıdı.Orta Doğu'da savaş sürüyor...ABD ile İsrail'in ortak saldırılarını sürdürdüğü İran, akşam saatlerinde İsrail'in Dimona Nükleer Santrali'nin de bulunduğu güney bölgesini hedef alan art arda iki misillemede bulundu.İran, İsrail'e 6'sı Dimona Nükleer Santrali'nin de bulunduğu bölgeyi, 1'i Dimona ve orta bölgeyi, sonuncusu da güneydeki Eilat kentini hedef alan 8 dalga halinde misilleme saldırısı düzenledi.İsrail'in Kanal 12 televizyonu, İran'dan fırlatılan füzeler nedeniyle İsrail'in Dimona Nükleer Tesisi'nin de bulunduğu güneyinde sirenlerin çaldığını belirtti.İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, 12 alana füze parçalarının düştüğünü, bazı füzelerin doğrudan isabet kaydettiğini ve füze isabet eden bir binanın çöktüğünü aktardı.Haberde, bir kamuya açık sığınağın yanı sıra çok sayıda noktada hasar meydana geldiği kaydedildi.İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı, İran'ın Dimona'yı hedef aldığı saldırıda, çoğu hafif olmak üzere 31 kişinin yaralandığını duyurdu.Açıklamada, yaralanan 31 kişiye ek olarak saldırı sırasında paniğe kapılan 20 kişinin de çevre hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.Öte yandan İran'ın misillemesinin ardından Dimona bölgesinde yaşanan füze saldırıları kameraya yansıdı.Görüntülerde, bölgede yer alan çok sayıda yapının ya yıkıldığı ya da ağır hasar aldığı ve arama-kurtarma ekiplerinin enkazların arasında görev yaptığı görüldü.İsrail-ABD'nin 28 Şubat'ta başlattığı saldırılar sonrası İran'dan yapılan misillemelerin önlenmesinde Demir Kubbe önemli bir rol oynuyor.Son dönemde İran'ın füze saldırıları Demir Kubbe'yi aşarak İsrail'i vuruyor.İsrail'in Hava Savunma Sistemi mimarisi, Demir Kubbe (4-70 kilometre), Davut Sapanı (40-300 kilometre), Arrow 2 (500 kilometre) ve Arrow 3 (2 bin 400 kilometre) olmak üzere 4 katmandan oluşuyor.