Yürürlüğe girdi: Park ve plajda sigara içen...

Fransa, sigara kullanımını azaltmaya yönelik önlemlerini artırıyor.Ülkenin Resmi Gazete'sinde yayımlanan yeni kararnameyle birlikte, kamuya açık alanlarda sigara içme yasağı genişletildi.Dün itibarıyla plajlar, parklar, kamuya açık bahçeler ve otobüs durakları sigara içilmesi yasaklanan yerler arasına katıldı.Ayrıca, Cumartesi günü Resmi Gazete'de yayımlanan ek kararla kütüphaneler, yüzme havuzları çevresi ve okulların dış alanlarında da sigara kullanımı tamamen yasaklanacak.Yetkililer, bu kararın en önemli amacının çocukları pasif içicilikten korumak olduğunu belirtti.Yürürlüğe giren açık alanlarda sigara içme yasağına uymayanlara 135 euro (yaklaşık 6 bin 278 TL) para cezası uygulanacak. Sağlık ve Aile Bakanı Catherine Vautrin, Mayıs ayında yaptığı açıklamada çocukların temiz hava soluma hakkının korunması gerektiğine vurgu yapmıştı.DW Türkçe'nin haberine göre, yayımlanan kararnamede elektronik sigaralara dair herhangi bir düzenleme yer almadı.Fransa'da her yıl yaklaşık 75 bin kişinin tütün kullanımına bağlı komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.