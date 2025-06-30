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Otomobil şarampole uçtu! Yaralılar var

Kayseri'de sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole devrildi. Feci kazada 5 kişi yaralandı.

Ekleme: 30.06.2025 - 11:18 Güncelleme: 30.06.2025 - 11:24 / Editör: Fehmi Öztürk
Otomobil şarampole uçtu! Yaralılar varKayseri-Malatya karayolu Pınarbaşı ilçesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Otomobil şarampole uçtu! Yaralılar var
5 KİŞİ YARALANDI
Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de araçta bulunan yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralanan 5 kişi, sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Otomobil şarampole uçtu! Yaralılar var

'NE OLDUĞUNU ANLAYAMADIK'
Kazaya tanık olan Kayra Atakan, 'Düz geliyordu, bir anda şarampole devrildi. Biz de ne olduğunu anlamadık' dedi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.