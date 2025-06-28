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Evde yılan paniği! Bir anda ortaya çıktılar

Elazığ’ın Palu ilçesinde bir evin içinden çıkan iki yılan korkuya neden oldu. Bir anda çukurdun çıkan yılanlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ekleme: 28.06.2025 - 12:02 Güncelleme: 28.06.2025 - 12:04 / Editör: Fehmi Öztürk
Evde yılan paniği! Bir anda ortaya çıktılarElazığ'ın Palu ilçesinde bir evin alt katında ortaya çıkan iki yılan paniğe neden oldu.

Evde yılan paniği! Bir anda ortaya çıktılar

Vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde uzunlukları 2 metreyi aşan yılanların bir çukurdan çıktığı ve ilerlediği görülüyor.

Evde yılan paniği! Bir anda ortaya çıktılar