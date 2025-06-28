ATM’lerde yeni dönem! Para çekme limitleri yükseltildi

Günlük hayatın ayrılmaz bir parçası haline gelen bankacılık işlemleri, son dönemde hızla değişen ekonomik koşullar doğrultusunda yeni bir evreye giriyor.Özel bankalar, müşterilerden gelen yoğun şikâyetleri ve nakit akışındaki artan baskıyı göz önünde bulundurarak, ücretsiz çekim limitlerini yukarı yönlü güncellemeye başladı.Bu adım, yalnızca müşterilere nefes aldırmakla kalmıyor; aynı zamanda mevcut bankacılık düzeninin vatandaşın günlük ihtiyacına daha duyarlı hale getirilmesinin de bir göstergesi.Yeni düzenlemelerle birlikte, artık birçok özel bankada standart kullanıcılar daha yüksek miktarda parayı işlem ücreti ödemeden çekebiliyor.ATM'lerdeki ücretsiz para çekme limitlerinin yükseltilmesi, hem bireysel kullanıcıları memnun etmeye hem de banka şubelerinde oluşan yoğunluğu azaltmaya yönelik stratejik bir adım olarak görülüyor. İşte, yeni limitler:Yapı Kredi: 10 bin TLAkbank: 10 bin TLDenizbank: 10 bin TLTürkiye İş Bankası: 20 bin TLVakıfbank: 20 bin TLZiraat Bankası: 10 bin TLHalkbank: 10 bin TLGaranti BBVA: 15 bin TLING Bank: 10 bin TLFibabanka: 15 bin TLEnpara: 10 bin TL