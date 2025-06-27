Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

İsrail ile İran arasında yaşananlara bağlı olarak inişli çıkışlı bir seyir izleyen altın haftanın son işlem gününe düşüşle başladı . Gram altın 4.219,50 lira, çeyrek altın ise 6.951,00 lira seviyesinden işlem görüyor. Peki ons altın ve cumhuriyet altını ne kadar oldu? İşte 27 Haziran 2025 altın fiyatları...

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 221 bin lira, en yüksek 4 milyon 300 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün günün sonunda yüzde 0,7 artışla 4 milyon 288 bin lira oldu. Altın fiyatları haftanın son işlem gününe düşüşle başladı.Serbest piyasada gram altın 4.219,50 TL'den, çeyrek altın ise 6.951,00TL seviyesinden işlem görüyor.İşte 27 Haziran 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...Alış 4.219,00Satış 4.219,50Alış 6.877,00Satış 6.951,00Alış 13.750,00Satış 13.896,00Alış 27.415,00Satış 27.668,00Alış 3.293,90Satış 3.294,20