Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın barış sözleri dünya gündeminde: Gazze için tarihi çağrı zirveye damga vurdu! ‘Türkiye stratejik konumda’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda'nın Lahey kentinde NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katıldı. Zirvenin ana gündemi, İran-İsrail, Rusya-Ukrayna ve Gazze'de yaşanan trajediydi. Başkan Erdoğan, zirve öncesi ABD Başkanı Donald Trump ile sohbet etti. Başkan Erdoğan zirve kapsamında peş peşe önemli görüşmeler gerçekleştirdi ve bir basın toplantısı düzenledi.Başkan Erdoğan, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına dikkati çekerek, dünyaya 'Bebekler uyurken susulur, bebekler öldürülürken susulmaz' sözleriyle çağrı yaptı. Başkan Erdoğan'ın Gazze'de ateşkes çağrısı dünya medyasına damga vurdu.Uluslararası haber ajansı Reuters, 'Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran-İsrail arasında kalıcı ateşkese uyulması ve Gazze'de ateşkes sağlanması çağrısında bulundu' başlıklı haberinde, Başkan Erdoğan'ın Gazze trajedisi hakkındaki sözlerine geniş yer verildi.Haberde, Başkan Erdoğan'ın, çarşamba günü NATO liderlerine hitaben yaptığı konuşmada, İsrail ile İran arasındaki ateşkesin kalıcı hale getirilmesi gerektiğini bildirdiği ve Gazze'deki insani krizi hafifletmek için ateşkes çağrısı yaptığına vurgu yapıldı.Reuters, Türkiye'nin, Gazze'de katliam yapan ve bölgeyi yerle bir eden İsrail'e sert eleştirilerde bulunduğunun altını çizdi.Uluslararası haber ajansı, Başkan Erdoğan'ın kritik temaslarına da dikkat çekerek, 'Lahey'deki NATO zirvesinde Başkan Erdoğan, Fransa, Almanya ve İngiltere liderleriyle bölgesel gerginlikler, ikili bağlar ve AB ile ilişkiler ve savunma sanayi iş birliği konusunda görüşmelerde bulundu. Erdoğan, salı günü geç saatlerde ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü.' ifadelerini kullandı.İngiltere merkezli The Arab Weekly, manşetinde 'Trump ile görüşen Başkan Erdoğan, Gazze'de ateşkes sağlanması ve Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesinde Türkiye'ye rol biçiyor' başlığını kullandı.Haberde, Trump ile Görüşen Başkan Erdoğan'ın, Gazze'de ateşkes sağlanması ve Rusya-Ukrayna ihtilafının sona erdirilmesi için Ankara ile Washington'un yakın iş birliği içinde çalışmasının gerekliliğini vurguladığından bahsedildi.The Arab Weekly haberinde, 'Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'deki insani trajedinin en kısa sürede sonlandırılması ve Rusya-Ukrayna savaşının barışçıl yoldan çözülmesi için yakın diyaloğun önemini vurguladı' ifadelerini kullandı.Yunan basını da Başkan Erdoğan'ın Eurofighter savaş uçaklarının Türkiye'ye satışı konusunda olumlu ilerlemeler kaydedildiğini söylemesini manşetlerine taşıdı.Başkan Erdoğan'ın barış sözleri dünya gündeminde: Gazze için tarihi çağrı zirveye damga vurdu! ‘Türkiye stratejik konumda'Yunanistan merkezli Greek City Times haberinde, 'Başkan Erdoğan, Eurofighter anlaşmasında ilerleme olduğunu bildirdi' ifadelerini kullandı.Haberde, Başkan Erdoğan'ın, yakın zamanda düzenlenen NATO zirvesinde Almanya ve İngiltere liderleri ile yapılan görüşmelerin ardından Eurofighter jetlerinin temini konusunda olumlu gelişmeler yaşandığını duyurduğu bildirildi.Greek City Times, Ankara'nın küresel arenadaki artan nüfuzuna atıfta bulunarak, 'Türkiye'nin NATO'daki rolü ve ileri düzey askeri yetenekler geliştirme çabası ile bölgesel istikrar arayışı, küresel diplomasideki stratejik konumunu gösteriyor.' ifadelerini kullandı.İngilizce yayın yapan Suudi Arabistan merkezli Arab News da Başkan Erdoğan'ın barışa verdiği önemi, 'Başkan Erdoğan, İsrail İran arasındaki ateşkesi memnuniyetle karşıladı' sözleriyle vurguladı.