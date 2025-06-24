Bakan Memişoğlu duyurdu! Sağlıkta yeni dönem

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu sağlıkta yeni bir döneme girildiğini belirterek, "Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan yasa değişikliği teklifi ile sağlıkta yeni bir dönemin kapıları aralanacak. Sağlık sistemimizi ileri taşıyacak bir dizi köklü değişiklik hayata geçirilecek." ifadelerini kullandı.