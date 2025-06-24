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Ankara'da DEAŞ operasyonu! 10 şüpheli gözaltına alındı

Ankara'da, DEAŞ'ın Ankara yapılanmasına yönelik operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı.

Ekleme: 24.06.2025 - 10:20 Güncelleme: 24.06.2025 - 10:21 / Editör: Fehmi Öztürk
Ankara'da DEAŞ operasyonu! 10 şüpheli gözaltına alındıAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; DEAŞ silahlı terör örgütünün Ankara yapılanması içerisinde yer aldıkları ve örgütsel faaliyetlerde bulundukları tespit edilen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından yürütülen operasyonda, şüphelilerin tamamı yakalandı.