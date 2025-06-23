Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Altın fiyatları hem yerel hem de küresel piyasalarda yaşanan ekonomik gelişmeler ve Orta Doğu'da artan şiddetli çatışmalar nedeniyle dalgalı bir seyir izliyor. Özellikle gram altın, çeyrek altın ve ons altın fiyatları, yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor.Serbest piyasada gram altın 4.290,43 TL'den, çeyrek altın ise 7.096,00 TL seviyesinden işlem görüyor.Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler 'Altın fiyatları ne kadar?' diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.İşte 23 Haziran 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...Alış 4.290,04Satış 4.290,43Alış 7.051,00Satış 7.096,00Alış 14.103,00Satış 14.192,00Alış 28.119,00Satış 28.254,00Alış 3.358,33Satış 3.358,71