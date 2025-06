Sinan Engin'in kızı, görkemli bir düğünle evlendi! O isimler de organizasyon da yer aldı

Futbol yorumcusu Sinan Engin ve Ayşe Engin'in kızı Elif Engin ile Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı ve Sibel Ahlatcı'nın oğlu Ahmet Emin Ahlatcı dün dünya evine girdi. Elif Engin - Ahmet Emin Ahlatcı çiftinin şahitliklerini AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve eski Beşiktaş JK Başkanı Yıldırım Demirören, eski Beşiktaş JK As Başkanı ve Dünya Gazetesi İmtiyaz Sahibi Umut Güner, Fatih Terim, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve Acun Ilıcalı gibi isimler yaptı.

Düğün törenine Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Ferit Ersoy ve Yeliz Tercanlı, AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Beyaz TV sunucusu Melissa Bağcı, Hande Sarıoğlu ve Türk futbolunun sevilen programı olan Beyaz Futbol ve ekibi de katılım sağladı.





Düğünde; Aziz Yıldırım, Fatih Terim, Dursun Özbek, Acun Ilıcalı, Sibel Can, Ezgi Mola, Mustafa Aksakallı, Bensu Soral-Hakan Baş çifti, Murat Boz, Saba Tümer, Ertem Şener, Berk Atan, Nail Gönenli, Candaş Tolga Işık, İdil Fırat, Banu Ilıcalı, Efe Ceyhun gibi birçok ünlü isim boy gösterdi.Engin ve Ahlatcı ailesinin nikah şahitliklerini Yıldırım Demirören, Aziz Yıldırım, Fatih Terim, Dursun Özbek ve Acun Ilıcalı gibi kamuoyunun yakından tanıdığı isimler yaptı.Elif Engin'in ağabeyi Oğulcan Engin de sevgilisi İlayda Alişan ile birlikte düğünde yer aldı.SİBEL CAN VE EDİS SAHNE ALDIGecede sahne alan Sibel Can ve Edis ise konuklara adeta bir konser şöleni yaşattı.Düğüne ait kareler, sosyal medya platformlarında viral oldu.