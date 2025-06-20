Uzmanından kene uyarısı! Kapalı giysileri tercih edin!

İlkbahar ve yaz mevsimlerinin gelmesi ile birlikte kene vakalarında artış yaşanıyor. Özellikle son yıllarda kene ısırmaları sonucu meydana gelen 'Kırım Kongo Kanamalı Hastalığı' ülke genelinde insan sağlığını ciddi boyutlarda tehdit ediyor.Özellikle Haziran ve Ağustos aylarına dikkat çeken Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Bilim Dalı Başkanı ve Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (KLİMİK) Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Faruk Karakeçili, '18 pozitif hastamız var, hala 6 tane sonucu çıkmayan vakamız bulunuyor. Bu sene için ölen hastamız yok. Çevre illerden ölüm vakalı hastalarımız oluyor. Şuan hastanemizde 6 şüpheli hastamız yatıyor. Bunların biri kesin pozitif diğerlerinin de sonuçları bekleniyor' dedi.Son üç yılda yüksek rakamlara çıkıldığını söyleyen Prof. Dr. Faruk Karakeçili, 'Bunu bekliyoruz zaten. Şu an Haziran ayındayız, Haziran 15 ve Temmuz ayları yüksek seyir beklediğimiz aylar. Bu sene kene popülasyonu çok fazla. Keneye maruz kalan vatandaşlarımız yakın mesafede ise hemen kenenin çıkartılması için bir hastaneye başvurmalı. Eğer hastaneye çok uzak, ulaşamıyorsa keneyi hızlı bir şekilde, ancak çıplak elle değil eldiven veya eldiven olmadığında bir poşet eline geçirerek bir cımbız ile çıkarmasını öneriyoruz' diye konuştu.Kırsal alanda mutlaka kaplı giysilerin tercih edilmesinin altını çizen Faruk Karakeçili, 'Kapalı ayakkabı giyin ve paçaları çorapların içerisine koyun. Çünkü keneler yerden gelerek üzerimize yerleşiyor. Ayrıca vücudumuzun sıklıkla kontrolünü yapmak gerekiyor kene vücudumuza yapışmış mı diye. Bunlar gerçekten önemli tedbirler. Kırsal kesime gidiyor veya orada bulunuyorsak keneye karşı eczanelerden pantolonlara sıkılan ve kullanılan ilaçlar alınabilir' dedi.Karakeçili, özellikle kekliklere vurgu yaparak, 'Keklikler çok önemli. Keklikler kene için en büyük düşman gibi. Keklikler ağırlıklı olarak kenelerden besleniyorlar, keklik avlanmasının aslında yasaklanması lazım. Özellikle son yıllarda kene popülasyonu çok arttı' ifadelerine yer verdi.Karakeçili kene ile karşılaşan vatandaşlar için şu önerilerde bulundu;'Kene ile karşılaşan vatandaş çok fazla panik yapmayacak. Uzak bir yerde ise kenenin erken çıkarılması gerektiği için bir cımbız ile uygun bir şekilde çıkarması gerekiyor. Çıplak el ile kesinlikle çıkarma işlemi yapılmasını istemiyoruz. Kene ile ilgili Sağlık Bakanlığı'mız farklı afişler ile duyurusunu yapıyor. Sosyal medyalarda da paylaşımlar yapılıyor. Keneler sekiz bacağı olan kafa yapısı sert olan bir canlı. Vatandaşlar keneyi bu şekli ile ayırt edebilir edemeyenlerin en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalarını öneriyoruz'