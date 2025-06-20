Diş Hekimliğinde Yapay Zeka: Anlamlı Gülüşlerin Dijital Tasarımcısı Mehmet Doğan Ateş ile Özel Röportaj

Ateş, diş hekimliğinde yapay zekanın başlıca iki alanda aktif kullanıldığını vurguluyor: Teşhis ve tedavi planlaması ile üretim aşamaları. Röntgen, tomografi ve ağız içi tarama gibi görüntüler, yapay zeka algoritmaları sayesinde insan gözünün kaçırabileceği detaylar açısından analiz edilerek daha yüksek doğrulukla değerlendirilmekte. Bu sayede hem hastalıkların erken teşhisi mümkün oluyor hem de tedavi süreci planlanıyor.“Yapay zeka artık CBCT, panoramik ve periapikal röntgen görüntülerini analizde insan gözüyle yarışacak seviyeye ulaştı” diyen Ateş, bu alandaki yenilikleri şu sözlerle özetliyor:“CNN tabanlı algoritmalar çürükler, kistler, tümörler ve kemik kaybı gibi patolojileri yüksek doğrulukla tespit edebiliyor. Amerika’da FDA onayı alan PEARL AI ve OVERJET sistemleri, hem genel hekimler hem de uzmanlar tarafından aktif şekilde kullanılıyor. Bu sistemler sadece teşhis koymakla kalmıyor, tedavi planlaması öneriyor ve hasta eğitiminde kullanılabilecek görsel veriler sağlıyor.”Tek bir ağız fotoğrafıyla tam teşhis mümkün olmadığını belirten Ateş, “Diş eti hastalıklarının değerlendirilmesi için röntgen, diş eti cebi ölçümleri ve klinik muayene şart. Yapay zeka, fotoğraf üzerinden ancak ‘bir uzmana danışmalısınız’ uyarısı verebilir. Son karar ve tedavi hekim kontrolünde yapılmalı” diyor.Restoratif uygulamalarda yapay zekanın sunduğu avantajlara değinen Ateş, “Hastaların ağız içi ve yüz taramalarıyla dijital prototipler oluşturuyoruz. Yapay zeka, yüz ve çene oranlarına uygun diş tasarımları örnekleri sunuyor. Hastalar tedavi başlamadan final gülüş tasarımını dijital ortamda görebiliyor, renk ve şekil tercihlerinde bulunabiliyor. Bu da hem estetik hem de hasta memnuniyetini artırıyor” dedi.Bu dijital tasarımlar, yapay zeka destekli üretim bantlarında birebir olarak işleniyor. Böylece insan eliyle oluşabilecek hata payı minimuma iniyor. Ancak Ateş, “Yapay zeka henüz ameliyat edebilecek düzeyde değil” diyerek insan dokunuşunun önemine dikkat çekiyor.Diş hekimliği eğitiminde yapay zekanın simülasyonlarla sağladığı katkılar da Ateş’in altını çizdiği bir başka konu. Sanal hastalar ve dijital simülasyonlar sayesinde öğrenciler, canlı hasta öncesinde pratik yapabiliyor, hata yapıp düzeltebiliyor ve kendilerini geliştirebiliyorlar. Bu eğitim metodu, genç diş hekimlerinin hasta üzerinde daha özgüvenli ve bilinçli çalışmalarına yardımcı oluyor.“Yapay zekayı rakip değil, destekçi bir araç olarak görüyorum” diyen Mehmet Doğan Ateş, şunları ifade etti:“Teşhis ve üretim süreçlerinde yapay zekadan faydalanıyoruz, hata payımızı azaltıyoruz. Ancak son kararı veren her zaman diş hekimi oluyor. Tedavi seçeneklerini yapay zeka öneriyor, seçim hekim ve hasta arasında yapılıyor. İnsan faktörü özellikle ani gelişen durumlarda daha esnek ve doğru karar verebiliyor.”Ateş, ortodontik tedavilerde yapay zekanın diş hareketlerini simüle ederek tedavi süresini ve aşamalarını önceden tahmin etmeyi mümkün kıldığını söylüyor. Kişiye özel, anlamlı gülüş tasarımı yaklaşımıyla ise standart, tek tip estetik uygulamalar yerine; kişinin yaşına, cinsiyetine, mesleğine ve karakterine uygun, doğal ve sağlıklı gülüşler oluşturuluyor. Bu yöntem hastaların doğal güzelliklerini korurken, estetik kaygılarını da gideriyor.1996 yılında Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden mezun olan Ateş, İtalya’da Dental İmplantoloji ve Ağız Cerrahisi alanında master eğitimini tamamladı. Uzun yıllardır yenilikçi ve teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek diş hekimliği uygulamalarını sürdürüyor. Evli ve iki çocuk babası olan Ateş, hastalarının konforunu ve sağlığını ön planda tutan, işkolik bir diş hekimi olarak tanınıyor.Beyaz Gazete ekibi olarak, Mehmet Doğan Ateş’in deneyimleri ve yapay zekanın diş hekimliğine getirdiği yenilikler hakkında detaylı bilgiler aldık. Sağlıkta teknolojinin sunduğu bu ilerlemeler, hastaların hem tedavi süreçlerinde hem de estetik sonuçlarda daha memnun kalmasını sağlıyor.