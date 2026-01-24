İmralı’dan Devlete Sadakat Açıklaması! Görüşmenin Tutanakları Yayınlandı

Meclis Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun İmralı'da yaptığı görüşmenin tutanakları yayınlandı. Heyet üyeleri, beklentilerini sıralarken Öcalan, 'Türkiye artık benim de devletim' dedi.TBMM sitesinde yayınlanan tutanaklara göre AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin büyük bir risk aldığını, milletin meselenin çözümü için daha hızlı adımlar beklediğini söyledi. Öcalan, bunun üzerine 'Pozitif hamleler peşinde olduğu' mesajı verdi.MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, 'silah bırakın' derken Suriye, bunun Irak ve İran'daki yapıları da kapsamasının önemli olduğunu, sorunların demokrasi çerçevesinde çözülebileceğini, bunun ancak Terörsüz Türkiye'de mümkün olacağını kaydetti.Öcalan'ın çağrısına terör örgütü PKK'nın tam uymadığını belirten Yıldız, Öcalan'ın yeni bir açıklama yapması gerektiğini söyledi. Öcalan'ın mesajları ise şöyle: Öcalan, Başkan Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli'ye teşekkür etti ve ender görülen bir cesaret sergilediklerini söyledi. Öcalan, Başkan Erdoğan'ın Malazgirt'teki 'iç cephe' çağrısına dikkat çekip, Bahçeli'nin de katkı olarak 'el uzatıyorum' dediğini hatırlattı.Öcalan, 'Türkiye Cumhuriyeti'nin bir mensubu olarak hareket edeceğini, Türkiye'yi artık kendi devleti olarak gördüğünü, kendisinin Türkiye'nin demokratik Cumhuriyet olmasını istediğini, Demokratik Cumhuriyet'in inşası konusunda AK Parti'nin ciddi adımlar attığını' ifade etti. Öcalan, 'Devlete hizmet etmeye hazırım' sözünün arkasında olduğunu hedeflerinin 'devletleşme, federatif bir yapı, özerklik' olmadığını, aradıkları devletin Türkiye Cumhuriyeti olduğunu bildirdi.Öcalan, Türkiye merkezli entegrasyona Suriye, Irak ve birlikte çalışmaları halinde İran'ın da mecburen dahil olacağını, Suriye'de üniter devlete bir şey demediğini ancak yerel demokrasisiz ve sivil toplumsuz asla olmaması gerektiğini vurguladı.Öcalan, bazı siyasetçilerin söylemlerinin süreci zehirlediğinin hatırlatılması üzerine 'Çalışma imkanları artarsa hepsini halledilebileceğini' kaydetti. Öcalan, Bahçeli'nin umut hakkı önerisine de birkaç kez atıf yaptı. Öcalan, Komisyon üyelerinin gelmesinden çok umutlandığını ve bir tarihi aşamanın başladığını söyledi.