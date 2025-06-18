Cuma günü İstanbul'da! Tam 24 saat sürecek...

Hava sıcaklıkları, mevsim normallerinde devam ediyor.İstanbul'da yüzünü gösteren güneş, zaman zaman nemi de beraberinde getiriyor.Hava uzmanları, hafta sonu için uyarı verdi.Hava Forum'a göre; İstanbul'a cuma 24 saatlik mini Afrika geliyor. Hafta sonu ise mini Balkanlar devreye girecek.Cuma 34 dereceye kadar çıkacak olan sıcaklık hafta sonu 10 derece birden düşerek 24-25 dereceye inecek.