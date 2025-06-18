Cuma günü İstanbul'da! Tam 24 saat sürecek...
Afrika sıcakları, yola çıktı! İstanbul'da özellikle cuma günü 24 saat boyunca etkisini gösterecek...
Hava sıcaklıkları, mevsim normallerinde devam ediyor.
İstanbul'da yüzünü gösteren güneş, zaman zaman nemi de beraberinde getiriyor.
Hava uzmanları, hafta sonu için uyarı verdi.
CUMA GÜNÜ GELİYOR
Hava Forum'a göre; İstanbul'a cuma 24 saatlik mini Afrika geliyor. Hafta sonu ise mini Balkanlar devreye girecek.
Cuma 34 dereceye kadar çıkacak olan sıcaklık hafta sonu 10 derece birden düşerek 24-25 dereceye inecek.
İstanbul'da yüzünü gösteren güneş, zaman zaman nemi de beraberinde getiriyor.
Hava uzmanları, hafta sonu için uyarı verdi.
CUMA GÜNÜ GELİYOR
Hava Forum'a göre; İstanbul'a cuma 24 saatlik mini Afrika geliyor. Hafta sonu ise mini Balkanlar devreye girecek.
Cuma 34 dereceye kadar çıkacak olan sıcaklık hafta sonu 10 derece birden düşerek 24-25 dereceye inecek.