Avrasya Tüneli'nde korku dolu anlar! Araç yangını trafiği kilitledi

İstanbul'da Avrupa yakası ile Anadolu yakasını birbirine bağlayan Avrasya Tüneli'nde bir araçta çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu. Tünel ulaşımı geçici süreyle trafiğe kapatılırken uzun araç kuyrukları oluştu. İtfaiyenin müdahalesinin ardından tünel tekrar trafiğe açıldı.

İstanbul Avrasya Tüneli'nde bir araçta başlayan yangın paniğe neden oldu. Saat 11.30 sıralarında tünelin, Anadolu Yakası istikametinde bir araçta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Araçta çıkan yangın paniğe neden olurken ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından araçta çıkan yangın söndürüldü. Tünel, yangın nedeniyle geçici süreyle trafiğe kapatıldı. Tünelin girişinde ise uzun araç kuyrukları oluştu.İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından geçici süreyle kapatılan Avrasya Tüneli Avrupa - Anadolu yönü yeniden trafiğe açıldı.