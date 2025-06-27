Meclis tatile girmiyor! Çalışma süresi 1 ay uzatıldı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 28. Dönem 3. Yasama Yılı çalışmalarına yaz aylarında ara verecek.Meclis'in, Anayasa ve İçtüzük gereği her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Temmuz 2025 tarihinde yaz tatiline girmesi beklenirken yeni bir gelişme yaşandı.AK Parti'nin kabul edilen önerisi doğrultusunda Meclis, 1 Temmuz’da tatile girmeyecek.TBMM'nin çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.Karara göre, 1 Temmuz'da tatile girmesi gereken TBMM, çalışmalarına devam edecek.Böylece Meclis, Anayasa'nın 93'üncü ve İçtüzük'ün 5'inci maddelerine göre her yıl 1 Temmuz'da başlaması gereken tatilini bu yıl ertelemiş oldu.Meclis, 1–31 Temmuz arasında saat 00.00’a kadar çalışacak.Yasama mesaisi, gerektiğinde cuma günlerini de kapsayacak.Çalışma süresinin uzatılmasıyla birlikte, başta ekonomi ve iç güvenlik olmak üzere bazı önemli düzenlemelerin, temmuz ayı boyunca Genel Kurul gündemine alınması bekleniyor.Gündemin ilk sırasına, daha önce dört maddesi kabul edilen İklim Kanunu Teklifi alındı.İkinci sırada enerji ve madencilik alanlarını kapsayan “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” yer alacak.Üçüncü ve dördüncü sıralarda ise Türkiye ile UNICEF arasında imzalanan iki ayrı uluslararası anlaşmanın onay süreci var.