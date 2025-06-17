Artvin'de korkunç kaza! Park etmeye çalışırken dereye uçtu

Artvin Murgul'da korkunç bir kaza kameralara an be an yansıdı. Park etmeye çalıştığı kamyonun kontrolünü kaybeden sürücü aracıyla dereye uçtu. Şans eseri kurtulan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Murgul ilçesinde bir kamyon, araç yıkama tesisine park etmeye çalıştığı sırada kontrolden çıkarak tesisin arka kısmındaki dereye uçtu.Kazada sürücü yaralandı. O anlar ise bölgede bulunan bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralı şoför, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Murgul Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.