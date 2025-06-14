Aydın'daki orman yangınında 3 hektar alan zarar gördü

Aydın'ın Germencik ilçesindeki orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 1,5 saatte kontrol altına alındı. Yangında 1 hektar orman ve 2 hektar da tarım arazisi zarar gördü.

Dampınar Mahallesi'nin üst kısmındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.Yangına, havadan 6 helikopter, karadan da 16 arazöz, 5 su tankeri, ilk müdahale aracı ve dozerle müdahale edildi.Yangın 1,5 saatte kontrol altına alındı. Yangında 1 hektar orman ve 2 hektar da tarım arazisi zarar gördü.