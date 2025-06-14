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Aydın'daki orman yangınında 3 hektar alan zarar gördü

Aydın'ın Germencik ilçesindeki orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 1,5 saatte kontrol altına alındı. Yangında 1 hektar orman ve 2 hektar da tarım arazisi zarar gördü.

Ekleme: 14.06.2025 - 16:05 Güncelleme: 14.06.2025 - 16:05 / Editör: Fehmi Öztürk
Aydın'daki orman yangınında 3 hektar alan zarar gördü
Dampınar Mahallesi'nin üst kısmındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına, havadan 6 helikopter, karadan da 16 arazöz, 5 su tankeri, ilk müdahale aracı ve dozerle müdahale edildi.

Yangın 1,5 saatte kontrol altına alındı. Yangında 1 hektar orman ve 2 hektar da tarım arazisi zarar gördü.