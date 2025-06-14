Aydın'daki orman yangınında 3 hektar alan zarar gördü
Aydın'ın Germencik ilçesindeki orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 1,5 saatte kontrol altına alındı. Yangında 1 hektar orman ve 2 hektar da tarım arazisi zarar gördü.
Dampınar Mahallesi'nin üst kısmındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangına, havadan 6 helikopter, karadan da 16 arazöz, 5 su tankeri, ilk müdahale aracı ve dozerle müdahale edildi.
Yangın 1,5 saatte kontrol altına alındı. Yangında 1 hektar orman ve 2 hektar da tarım arazisi zarar gördü.