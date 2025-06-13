Sivas'ta feci olay! Çoban ve sürüsüne yıldırım düştü

Sivas'ta bir çoban ve sürücü dönüş yolundayken faciayı yaşadı. Köye dönüş yolunda sürüye yıldırım isabet etti.

Sivas'ın Gürün ilçesine bağlı Beypınar köyünde meydana gelen olayda; arazide otlayan büyükbaş hayvan sürüsü, aniden şiddetini artıran yağmur yakalandı.Köye dönüş yolunda sürüye yıldırım isabet etti. Yıldırım düşmesi sonucu 3 büyükbaş hayvan telef oldu. Şoka giren çoban için ambulans ekipleri sevk edildi. Yaralı çobanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.