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Sivas'ta feci olay! Çoban ve sürüsüne yıldırım düştü

Sivas'ta bir çoban ve sürücü dönüş yolundayken faciayı yaşadı. Köye dönüş yolunda sürüye yıldırım isabet etti.

Ekleme: 13.06.2025 - 11:34 Güncelleme: 13.06.2025 - 11:48 / Editör: Fehmi Öztürk
Sivas'ta feci olay! Çoban ve sürüsüne yıldırım düştüSivas'ın Gürün ilçesine bağlı Beypınar köyünde meydana gelen olayda; arazide otlayan büyükbaş hayvan sürüsü, aniden şiddetini artıran yağmur yakalandı.

Sivas'ta feci olay! Çoban ve sürüsüne yıldırım düştü

DÖNÜŞ YOLUNDA İSABET ETTİ
Köye dönüş yolunda sürüye yıldırım isabet etti. Yıldırım düşmesi sonucu 3 büyükbaş hayvan telef oldu. Şoka giren çoban için ambulans ekipleri sevk edildi. Yaralı çobanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.