Hindistan'da uçak düştü! İçinde çok sayıda kişinin olduğu belirtildi

Hindistan'da perşembe günü televizyon kanalları, ülkenin batısındaki Ahmedabad kentinde bulunan havaalanından kalkan bir uçağın düştüğünü bildirdi ancak herhangi bir can kaybı olup olmadığını belirtmedi.UÇAKTA 242 KİŞİ BULUNUYORDUHint basınında, uçağın yolcu uçağı olduğu bildirildi. Uçağın havaalanının çevre duvarına çarptığı düşünülüyor.Hindistan Sivil Havacılık İdaresi Genel Müdürü Kidwai, uçakta 232 yolcu ile 12 mürettebat olmak üzere 244 kişinin bulunduğunu ve acil durum ekiplerinin bölgeye gönderildiğini bildirdi.Hint basınına göre uçak yerleşim alanına düştü ve Londra'ya giden bir Air India uçuşuydu. Bölgeye giden tüm yollar kapatıldığı bildirildi.Air India yaptığı açıklamada, "Ahmedabad-Londra Gatwick seferini yapan AI171 sefer sayılı uçuş, bugün, 12 Haziran 2025'te bir olaya karıştı. Şu anda ayrıntıları tespit ediyoruz ve en kısa sürede daha fazla güncelleme paylaşacağız" ifadelerini kullandı.Daha sonra Air India yetkilisi Natarajan Chandrasekaran, "Derin bir üzüntüyle, Air India 171 sefer sayılı uçağın bugün trajik bir kazaya karıştığını teyit ediyorum" açıklamasında bulundu.Öte yandan, Ahmedabad Havalimanı'nda tüm uçuşlar geçici olarak askıya alındı.Hindustan Times'ta yer alan haberde, pilotun uçak düşmeden hemen önce "yardım çağrısı"nda bulunduğu ancak sonrasında uçaktan haber alınamadığı belirtildi.Dünya genelinde sivil havacılık trafiğini takip eden "Flight Radar" sitesinde ise, uçağın kalktıktan sonraki 1 dakika içerisinde sinyalinin kaybedildiği açıklandı.India Today'in ismi verilmeyen kaynaklara dayandırdığı habere göre, eski Gucerat Başbakanı Vijay Rupani'nin düşen uçakta olduğu düşünülüyor.Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Sivil Havacılık Bakanı Ram Mohan Naidu ile uçak kazasını görüştü.Modi görüşmede, uçağın düştüğü yerde kurtarma ve yardım operasyonlarını yürütebilmek gerekli tüm desteğin derhal sağlanacağını belirtti ve durumla ilgili düzenli olarak bilgilendirilmeyi talep etti.Naidu'nun, olay yerindeki çalışmaları denetlemek için uçağın düştüğü Ahmedabad'a gittiği bilgisi paylaşıldı.Hindistan İçişleri Bakanı Amit Shah, kazayla ilgili olarak Gucerat eyaleti yetkilileriyle görüştü ve Yeni Delhi hükümetinin desteğini açıkladı.Hindistan Sivil Havacılık Bakanı Naidu olay karşısında "şok olduğunu" ifade etti.Mevcut Gucerat Başbakanı Bhupendra Patel, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, yolcu uçağının düşmesinden kaynaklanan trajediden dolayı büyük üzüntü duyduğunu belirtti.Yetkililere, olası bir kaza durumunda kurtarma ve yardım operasyonları yapılması talimatı verildiğini kaydeden Patel, yaralı yolcuların nakilleri için hastanedeki tüm tedavi düzenlemelerinin öncelikli olarak yapılacağını aktardı.