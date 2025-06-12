2025 Cuma Mesajları: En Güzel, Anlamlı ve Resimli Cuma Mesajları WhatsApp, SMS ve Story Cuma Mesajları

Her hafta olduğu gibi bu hafta da mübarek Cuma günü geldi çattı. Sevdiklerinizin yüzünde bir tebessüm bırakmak, dualarınızı iletmek ve hayırlı dileklerde bulunmak için en güzel 2025 Cuma mesajlarını sizler için derledik. İşte WhatsApp, SMS ya da Instagram story’de paylaşabileceğiniz anlamlı, kısa ve resimli Cuma mesajları…

WhatsApp İçin Kısa ve Anlamlı Cuma Mesajları 2025

Sevdiklerinize kolayca gönderebileceğiniz kısa ama derin anlamlar içeren bu mesajlarla Cuma'nın bereketini paylaşabilirsiniz:

• 'Hayırlı Cumalar. Rabbim dualarınızı kabul etsin, kalbinizi huzurla doldursun.'

• 'Cumanız mübarek olsun. Gönlünüz ferah, ömrünüz bereketli olsun inşallah.'

• 'Allah, bugün ettiğiniz bütün duaları kabul etsin. Cumanız hayırlara vesile olsun.'

• 'Cuma'nın nuruyla aydınlanın, rahmetiyle huzura kavuşun. Hayırlı Cumalar.'



SMS ile Gönderilebilecek Cuma Mesajları

Telefonla ulaşmak isteyenler için sade ve içten mesajlar:

• 'Bir duadır Cuma; kabul olana dek dilde, gönülde… Hayırlı Cumalar.'

• 'Cuma'nın rahmeti üzerinize, duası gönlünüze dolsun. Mübarek olsun.'

• 'Bugün duaların semaya yükseldiği gündür. Senin için en güzel duaları ettim, Cuman mübarek olsun.'



Story Paylaşımı İçin Resimli ve Duygusal Cuma Mesajları

Instagram, Facebook ve Snapchat story'lerinde paylaşmaya uygun görsel destekli mesaj önerileri:

• 'Cuma huzurdur, umutla yenilenmektir. Kalbinize ferahlık, hayatınıza bereket getirsin.'

• 'Cumanın bereketiyle eviniz şenlensin, gönlünüz sevgiyle dolsun.'

• 'Duaların en güzeliyle, kalplerin en temiz duygularıyla… Cumanız mübarek olsun.'

Cuma Mesajları Paylaşmanın Önemi Nedir?

Cuma mesajları, hem İslam kültüründe önemli bir yer tutar hem de insanlar arası bağı güçlendiren manevi bir köprüdür. Sevdiklerinizin gönlüne dokunmak, bir tebessüm bırakmak ve birlik duygusunu pekiştirmek adına, birkaç güzel kelime yeterlidir.

2025 Komik ve Trol Cuma Mesajları: Fatih Terim'li Story'ler Bu Hafta da Gündemde!

Cuma geldi, sosyal medya yine karıştı! Geleneksel Cuma mesajlarının yerini artık biraz daha eğlenceli, biraz daha 'goygoylu' ve bolca gündemli paylaşımlar aldı. 2025'in bu haftasında da sosyal medyada Fatih Terim'li komik Cuma mesajları trendlerde üst sıralarda yer aldı.

İşte WhatsApp gruplarında paylaşabileceğiniz, SMS ile trollük yapabileceğiniz ve özellikle story'de “bakış attıran” goygoy dolu Cuma mesajları!

Fatih Terim'den İlham Alan Komik Story Cuma Mesajları

• “Takım olarak cuma mesajı atamadık. Ama önemli olan niyet, önemli olan yürek. Hayırlı Cumalar.” – F. Terim

• “Ben buraya mesaj atmaya değil, dua etmeye geldim. Hadi bismillah, Cumanız mübarek olsun!”

• “Her Cuma ayrı bir final. Her dua ayrı bir taktik. Bu cuma da gönüllere oynamaya geldik.”

'Hayat bir Cuma klasiği gibidir... Dua etmezsen gol yersin. '























'Hayat bir Cuma klasiği gibidir... Dua etmezsen gol yersin. '

Sosyal Medyada Viral Olan 2025 Trol Cuma Story'leri

• 'Cuma mesajını gönder, top sende. Dua sırası bende '

• 'Bütün dualar toplandı, story atılacak! Hazır mısın?'

• 'Annem: Cuma mesajı attın mı?

Ben: Story attım, o sayılır mı? '

• 'Cuma mesajı atmayanlar bu story'yi görmesin lütfen… Kapat kapat, senlik değil!'

• 'Cuma mesajı = like garantili story. Denedim, oldu.'































Arkadaş Grubunda Trolük Yapmalık Cuma Mesajları

• 'Kardeşim, cuma mesajı göndermiyorsun ama iban atarken çok hızlısın. Hadi toparlanalım.'

• 'Cuma mesajını kopyala-yapıştır yapıp, 'kalpten yazdım' diye kandıranlara selam olsun…'

• 'Ben dua ettim, siz de mesajı yayın. Ortak sevaba gireriz belki.'





Cuma Mizahı Gönülleri Fetheder: Ama Unutma, İçten Olsun

Trol mesajlar sosyal medyada gülümsetiyor ama her mesajın altında bir niyet, bir gönül teması var. Komik Cuma mesajları paylaşırken de unutmamak gerekiyor: Niyet halis, kalp temiz, dua samimi olsun.





Sen de bu Cuma, klasik mesajlara ara verip hem güldür hem düşündür. Story'ni patlat, mesajını gönder, grubu harekete geçir!