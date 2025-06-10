Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Altın fiyatlarındaki değişimler vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor. ABD ile Çin arasında dün yapılan ticaret görüşmelerinin olumlu geçmesi sebebiyle altın yeni güne düşüşle başladı.Serbest piyasada gram altın 4.177,90 TL'den, çeyrek altın ise 6.890,00 TL seviyesinden işlem görüyor.İşte 10 Haziran 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...Alış 4.177,47Satış 4.177,90Alış 6.790,00Satış 6.890,00Alış 13.578,00Satış 13.779,00Alış 27.075,00Satış 27.432,00Alış 3.303,56Satış 3.303,91