AB’den Rusya’ya Yaptırım Paketi: 18’inci Yaptırım Paketi Açıklandı

Avrupa Birliği (AB), Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarını sürdürmesi üzerine 18’inci yaptırım paketini gündeme aldı. Brüksel’de düzenlenen basın toplantısında konuşan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, yeni yaptırımların Rus ekonomisine büyük bir darbe vuracağını vurguladı.Von der Leyen, “Rusya barış yerine savaşı tercih ediyor. Bu yüzden üzerindeki ekonomik baskıyı daha da artırmak zorundayız,” diyerek yeni paketin detaylarını açıkladı.Yeni yaptırımlar dört ana başlık altında toplandı:1. Enerji Sektörüne Yönelik YaptırımlarAB, ilk kez Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hatlarıyla ilgili tüm işlemleri yasaklamayı öneriyor. Ayrıca, Rus petrolüne uygulanan fiyat tavanı 60 dolardan 45 dolara indiriliyor. Bu adımla, Rusya’nın petrol gelirleri daha da azaltılmak isteniyor.2. Gölge Filo ve Petrol GemileriRusya’nın yaptırımları aşmak için kullandığı gölge filosuna yönelik de adımlar atıldı. Halihazırda kara listede olan 342 gemiye ek olarak 77 gemi daha yasak listesine alındı.3. Bankacılık Sektörü ve SWIFT Yasağı22 Rus bankasının daha SWIFT sisteminden çıkarılması öneriliyor. Ayrıca Rusya’yla ticareti finanse eden bazı üçüncü ülke bankaları da yaptırım kapsamına alınacak.4. İhracat Yasakları ve Teknoloji Kısıtlamaları2,5 milyar euro değerinde yeni ihracat yasağı getiriliyor. Makine, metal, plastik, kimyasal maddeler ve silah yapımında kullanılan bazı teknolojiler artık Rusya’ya satılamayacak.Von der Leyen ayrıca, yaptırımların uygulanmasını kolaylaştırmak amacıyla Rusya’ya destek veren 22 Rus ve yabancı şirkete de yaptırım uygulanacağını açıkladı.AB Dış İlişkiler Temsilcisi Kaja Kallas da yaptırımların etkili olduğunu vurgulayarak, “Rusya’nın ekonomisi daralıyor, petrol gelirleri düşüyor ve varlık fonları eriyor. Bu savaş sonsuza kadar süremez,” dedi.Yeni paketle birlikte Avrupa Birliği, Ukrayna’ya desteğini sürdürürken Rusya üzerindeki ekonomik baskıyı en üst düzeye çıkarmayı hedefliyor.