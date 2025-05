Turizme, Kurban Bayramı sonrası 'Pfingsten Bayramı' dopingi

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, yılın ilk üç ayının geçen seneye göre yüzde 20 geride kapandığını belirterek, bu dönemin son yıllarda yaşadıkları en kötü kış sezonu olduğunu söyledi.Bunda birçok farklı etken olduğunu aktaran Kavaloğlu, 'Çok önemli bir coğrafyada yaşıyoruz. Çok değerli topraklarda turizm hareketinde bulunuyoruz. Ama bu coğrafyanın getirmiş olduğu, bazen yakın çevremizdeki olumsuzlukların turizm anlamında etkisi de oluyor. Kötü bir ilk üç ay ve mart ayı geçirdik diyebiliriz. Ama nisan ayı itibarıyla sistem tamamen toparladı ve geride olduğumuz yüzde 20, 30 Nisan itibarıyla tamamen kapandı. Çok iyi bir nisan geçirdik' dedi.BAYRAMLAR PEŞ PEŞEBu yıl turizm sezonunun Ramazan Bayramı ile başladığını kaydeden Kavaloğlu, 'Daha sonra Paskalya. Zaten mart ayının kötü geçmesinin sebebi, Paskalya'nın marttan nisana kaymasıydı. Paskalya sonrasında Hollandalıların Kral Günü, çok özel bir haftalık tatilleri vardı.Mayıs ayının ilk haftasında Rusların çok önemli olan bağımsızlık haftaları var. Sonra yine Avrupa'nın ve Almanya'nın bayram tatilleri var ve bizim Kurban Bayramı'mız gelecek. Böylece sezon peş peşe tatil programlarıyla devam edecek' diye konuştu.'BAYRAM TATİLİ UZATILSIN' TALEBİKurban Bayramı rezervasyonlarının da başladığını açıklayan Kavaloğlu, 'Çünkü iklim şartları Ramazan Bayramı'na göre çok daha iyi olacak Antalya'da. Dolayısıyla Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı'ndan çok daha iyi geçecek. Tabii ki tatilin o dönemde uzaması çok önemli ama tam okulların kapanmasından önceki haftaya, sınav haftalarından önceye denk geliyor. Bu konuda nasıl bir karar çıkar bilemiyorum. Tatilin 9 güne uzatılması için erkenden kararın alınmasını tercih ederiz' dedi.PFİNGSTEN İLE KURBAN BAYRAMI BİRLEŞİYORKurban Bayramı ile Hristiyanlıktaki en önemli dini bayramlardan biri olan Pfingsten tatilinin birleştiğine işaret eden AKTOB Başkanı Kavaloğlu, 'Bunu Ramazan Bayramı ve Paskalya'nın peş peşe gelmesiyle görmüştük. Özellikle Avrupa'da yaşayan Türklerin bu tatil periyotlarını birleştirerek, kendi ülkelerinde ve Antalya'da tatil yapmayı tercih ediyor olması bizim için çok değerli.Dolayısıyla gurbetçilerimizin, Avrupa'da yaşayan Türklerin Ramazan Bayramı ve Paskalya'yı birleştirdikleri gibi peş peşe Kurban Bayramı ile Pfingsten tatilini de birleştireceklerini düşünüyorum. Avrupa'da yaşayan Türkler için Pfingsten ve Kurban Bayramı tatili, birlikte ciddi uzun dönem tatili olacak. Açıkçası en çok oradan yoğunluk bekliyorum' dedi.18 MİLYON HEDEFİKurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkartılması durumunda yurt içi pazardan da ciddi ivme olacağını belirten Kavaloğlu, 'Çünkü iklim şartları daha güzel. Ve iyi, güzel bir haziran ayı geçireceğimizi düşünüyorum. 5 Mayıs itibarıyla Antalya'ya gelen kişi sayısı 2 milyon 300 bini geçti. Bu rakam hemen hemen geçen seneyle aynı.Dolayısıyla bu bizim için çok olumlu. Gelecekle ilgili de olumlu bir görüş veriyor bize. Geçen sene 17 milyonu yakalamıştık transit yolcularla birlikte. Bu yıl 18 milyonu yakalama hedefimiz devam ediyor.Kültür ve Turizm Bakanı'mız da geçen hafta ilk çeyreği değerlendirdi. Dolayısıyla ikinci çeyrekte toparlama, üçüncü çeyrekte de öne geçme dönemi bekliyoruz. Son çeyrekte de yine Antalya 18 milyona yakın bir turistle 2025 yılını tamamlayacak' diye konuştu.TATİLİ KARARI POZİTİF ETKİLEYECEKBu yıl turizmin nevruz, Ramazan ve Paskalya bayramlarıyla açıldığını belirten 5 yıldızlı otel genel müdürü İsmail Çağlar, şu an Belek bölgesinin çok iyi gittiğini, onu Kundu bölgesinin takip ettiğini söyledi.Antalya'nın 18 milyon hedefiyle Türk turizminde en büyük paya sahip olduğunu kaydeden Çağlar, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkartılması ve erken açıklanmasının iyi olacağını belirtti. Çağlar, 'Bu kararın, iç turizm hareketliliği açısından pozitif etkisi olacaktır' dedi.RUS PAZARI DA BAYRAMLA AÇILDIMayıs ayında Rus pazarının canlandığını açıklayan İsmail Çağlar, 'Rusların Zafer Bayramı var. Onunla beraber Rusya'dan güzel rezervasyon geldi. Şu an otellerde en fazla turist Rusya'dan. Örneğin bizim otelimizde şu an en fazla konaklayan misafir, Ruslar. Antalya'nın bölgelerine göre farklılıklar var. Kimi bölgeler daha çok dolu, kimi bölgeler biraz daha geriden geliyor. Bu da tabii fiyatla belirleyici oluyor.Tabii bu sene ümitliyiz. Umarım herhangi doğal afet, siyasi, politik bir sorun olmaz. Birçok pazarla çalışıyoruz. Kuzey Afrika'dan tutun, Arap Yarımadası, Avrupa, Doğu Avrupa, BDT ülkeleri. Türkiye'nin 65 milyon turist, 64 milyar dolar gelir hedefini ülke olarak tutturacağımıza inanıyorum' diye konuştu.