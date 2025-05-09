Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güneydoğu, Trakya'nın batı kesimleri, Ege'nin doğusu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun doğusu ile Gümüşhane ve Kayseri çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklığının, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bölgenin güneydoğu ve Trakya'nın batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BALIKESİR °C, 30°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutluEDİRNE °C, 27°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 24°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutluKIRKLARELİ °C, 25°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Afyonkarahisar'ın doğusu ile Kütahya çevrelerinin öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 25°CParçalı, yer yer çok bulutlu, doğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDENİZLİ °C, 33°CParçalı ve az bulutluİZMİR °C, 33°CParçalı ve az bulutluMUĞLA °C, 28°CParçalı ve az bulutluParçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç ve yüksek kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 31°CParçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA °C, 27°CParçalı ve az bulutluBURDUR °C, 29°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY °C, 30°CParçalı ve az bulutluParçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri ile Kayseri çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 28°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR °C, 29°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKONYA °C, 29°CParçalı ve az bulutluNEVŞEHİR °C, 26°CParçalı ve az bulutluParçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKASTAMONU °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİNOP °C, 24°CParçalı bulutluZONGULDAK °C, 21°CParçalı bulutluParçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile Orta Karadeniz kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 30°CParçalı ve az bulutluARTVİN °C, 27°CParçalı, yer yer çok bulutluSAMSUN °C, 24°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON °C, 23°CParçalı, yer yer çok bulutluDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, Hakkari ve Kars ile Iğdır'ın güney, Ağrı, Şırnak ve Van'ın doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 22°CParçalı ve az bulutluKARS °C, 22°CParçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA °C, 29°CParçalı ve az bulutluVAN °C, 16°CParçalı, yer yer çok bulutlu, doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey kesimlerinin bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 32°CParçalı ve az bulutluGAZİANTEP °C, 32°CParçalı ve az bulutluMARDİN °C, 29°CParçalı ve az bulutluSİİRT °C, 29°CParçalı ve az bulutlu