Düzce'de uyuşturucudan 18 kişi tutuklandı
Düzce'de ekipler tarafından uyuşturucudan gözaltına alınan 29 kişiden 18'i tutuklanırken, 11 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Düzce'de uyuşturucuyla mücadele sürüyor.
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürütmekte olduğu soruşturma dosyası doğrultusunda da Düzce Jandarma ekipleri tarafından 29 kişi gözaltına alındı.
Gözaltının ardından yakalanan şüpheli şahıslar adli makamlara sevk edildi.
18 KİŞİ TUTUKLANDI
Savcılıktan yapılan açıklamada gözaltına alınan 29 kişiden, 18 şüphelinin tutuklandığı, 11 kişinin ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı bildirdi.