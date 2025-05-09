Düzce'de uyuşturucudan 18 kişi tutuklandı

Düzce'de uyuşturucuyla mücadele sürüyor.Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürütmekte olduğu soruşturma dosyası doğrultusunda da Düzce Jandarma ekipleri tarafından 29 kişi gözaltına alındı.Gözaltının ardından yakalanan şüpheli şahıslar adli makamlara sevk edildi.Savcılıktan yapılan açıklamada gözaltına alınan 29 kişiden, 18 şüphelinin tutuklandığı, 11 kişinin ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı bildirdi.