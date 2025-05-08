MLKP terör örgütüne operasyon: 6 şüpheli tutuklandı
İstanbul, Ankara ve Malatya’da MLKP terör örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 6 şüpheli tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, MLKP terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri gerekçesiyle haklarında soruşturma başlatılan İstanbul’da 8, Ankara’da 1 ve Malatya’da 1 olmak üzere toplam 10 şüpheliye yönelik 5 Mayıs Pazartesi günü eş zamanlı operasyon düzenlendi.