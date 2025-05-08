Bakan Fidan, AB toplantısına katılıyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenecek Avrupa Birliği (AB) Gayrıresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı (Gymnich) marjında düzenlenecek oturuma katılacak. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın katılacağı oturumun TSİ 13.15’te başlaması planlanıyor.Bakan Fidan’ın, Varşova’da gerçekleştirmesi öngörülen ikili görüşmelerin; İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard, Moldova Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mihai Popşoi ve Avusturya Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger ile olacağı aktarıldı