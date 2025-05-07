Irak'ın kuzeyinde teröristlerce kullanılan mağara kullanılamaz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bölücü terör örgütü mensubu teröristler tarafından kullanılan bir mağara kullanılamaz hale getirildi. Mağarada ele geçirilen çok sayıda yaşam malzemesi ve muhtelif malzeme ele geçirilerek imha edildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Mehmetçik, PKK'lı teröristlerin inlerine girmeye devam ediyor.Irak'ın kuzeyi Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bölücü terör örgütü mensubu teröristler tarafından kullanılan bir mağara tespit etti.Kullanılamaz hâle getirilen mağarada, çok sayıda yaşam malzemesi ve muhtelif malzeme ele geçirilerek imha edildi."