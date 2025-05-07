ChatGPT'de bu ayarı acil kapatın! Konuşmaları kullanıyor...

ChatGPT hayatımıza girdiğinden beri ona her şeyi sorar olduk: ders notları, iş planları, tarifler, dilekçeler, hatta zaman zaman dertlerimizi bile.Peki bu sohbetlerin arka planda nereye gittiğini hiç düşündün mü?ChatGPT ile yapılan sohbetlerin anonimleştirilmiş halleri modelin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla kullanılabilir.Peki; bu ayarı değiştirmek mümkün mü? İşte sohbetlerini sır gibi saklayacak olan o yöntem..ChatGPT'yi aç (https://chat.openai.com/)Sol alt köşedeki kullanıcı adını (veya üç nokta simgesini) tıkla.Açılan menüde Settings (Ayarlar) seçeneğine tıkla.'Data Controls' veya 'Veri Kontrolleri' sekmesine geç.“Chat history & training” bölümünü bul.“Training” (Eğitim) seçeneğini kapat:“Enable training” gibi bir ifade varsa, bunu kapalı konuma getir.ChatGPT mobil uygulamasını aç.Sol üstteki üç çizgi menüsüne tıkla.Settings (Ayarlar) > Data Controls kısmına git.“Chat history & training” bölümünü bul.'Use conversations for training' seçeneğini kapat.Bu ayarı kapattığında:Yeni konuşmaların gizli kalır, model eğitimi için kullanılmaz.Ayrıca, sohbet geçmişin (chat history) de görünmez hâle gelir; yani sol menüde otomatik olarak kaydedilen konuşmalar görünmez.