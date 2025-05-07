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Bağcılar'da korkutan olay! 5 katlı bir bina yana doğru eğildi

İstanbul Bağcılar'da temel kazısı sırasında meydana gelen toprak kayması nedeniyle 5 katlı bir bina yana doğru eğildi. Binanın tedbir amaçlı boşaltıldığı öğrenildi.

Ekleme: 7.05.2025 - 10:04 Güncelleme: 7.05.2025 - 10:06 / Editör: Atilla Özbir
Bağcılar'da korkutan olay! 5 katlı bir bina yana doğru eğildiOlay saat 22.30 sıralarında Fatih Mahallesi 1868 Sokak'ta meydana geldi.

5 KATLI BİNA YERİNDEN OYNADI
Alınan bilgiye göre, sokak üzerindeki boş arsada yapılan temel kazısı sırasında toprak kayması meydana geldi.

Toprak kayması sonrasında arsanın yanındaki 5 katlı bina yerinden oynayarak, arsa yönüne doğru eğildi.

Bağcılar'da korkutan olay! 5 katlı bir bina yana doğru eğildi

TEDBİR AMAÇLI BOŞALTILDI
Binanın diğer tarafında bitişik olduğu bina ile arasında çatlak oluştu.

İhbar üzerine adrese gelen belediye ekipleri, 5 ailenin yaşadığı binanın tedbiren boşaltılarak mühürlenmesine karar verdi.

DETAYLI İNCELEME YAPILACAK

Ayrıca arsada temel atmak için kazılan çukur da kapatıldı. Boşaltılan binada yaşayan 5 aile, yakınlarının yanına yerleştirildi.

Binada daha sonra detaylı incelemelerin yapılacağı öğrenildi.

Bağcılar'da korkutan olay! 5 katlı bir bina yana doğru eğildi