Amasya'da şüpheli otomobilde 6 göçmen yakalandı

Amasya'da, göçmen kaçakçılığına yönelik geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.Bu kapsamda, şehre giriş ve çıkış noktalarına da polis ekipleri yerleştirildi.Çalışmayı yürüten ekipler, doğu illerinden alınan göçmenlerin şehre getirileceği bilgisini aldı.İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kullandığı aracı fiziki ve teknik takibe aldı.Kent girişinde polis uygulama noktasında durdurulan otomobilde yapılan aramada yaşları 18 ile 30 arasında değişen Afganistan uyruklu 6 kaçak göçmen yakalandı.Otomobilin sürücüsü A.B. gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen kaçak göçmenler, parmak izleri alındıktan sonra sınır dışı edilmek üzere Amasya Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.Sürücü A.B.’nin işlemleri sürüyor.