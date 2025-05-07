Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Son 2 haftadır dibi gören altın fiyatları yükselişe geçti. Küresel piyasalarda da FED faiz kararı merakla bekleniyor. Yönünü yukarı çeviren gram altın güne 4.196,95 lira seviyesinden başladı. Çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu? İşte 7 Mayıs 2025 altın fiyatları...

Küresel piyasalarda gözler bugün açıklanacak ABD Merkez Bankası faiz kararına çevrildi. Piyasaların FED'in yıl boyunca faiz indirimine devam edeceği beklentisi altına talebi artırdı. Bununla birlikte karar öncesi altın fiyatları yükselişe geçti.Serbest piyasada gram altın 4.196,95 TL'den, çeyrek altın ise 6.960,00 TL seviyesinden işlem görüyor.Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler 'Altın fiyatları ne kadar?' diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.İşte 7 Mayıs 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...Alış 4.196,45Satış 4.196,95Alış 6.904,00Satış 6.960,00Alış 13.810,00Satış 13.920,00Alış 27.534,00Satış 27.712,00Alış 3.384,27Satış 3.384,69