Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Türkiye'de geçtiğimiz nisan ayının en önemli gündemlerinden biri de soğuk ve yağışlı havaydı. İlkbaharı dört gözle bekleyen milyonlarca vatandaş, sabırla bekledikleri günlerin ardından mayıs ayında bu özlemlerini giderdi. Ancak diğer yandan bahar beklenildiği kadar uzun da sürmeyecek gibi gözüküyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan son tahmin raporlarına göre, kavurucu yaz sıcakları yurdun kapısına dayandı.Meteoroloji uzmanlarının yaptığı değerlendirmelere göre yurt genelinde yarından (7 Mayısm Çarşamba) itibaren sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Bastıran sıcaklıklar birçok ilimizde 30 derecenin üzerinde hisedilecek. İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ, Bursa ve Gebze'de yarın termometrelerin yer yer 32 dereceyi göstereceği belirtildi. Uzmanlar özellikle Marmara Bölgesi'nde etkili olacak sıcak hava dalgasına karşı vatandaşlardan önlem almasını istedi.Meteoroloji'nin son raporuna göre, bugün ise ülkemizin iç ve doğu bölgelerinde yer yer bulutlanma artarken, bazı kesimlerde kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanaklar bekleniyor. Özellikle Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney bölümü ve çevresindeki iller (Ankara, Kırıkkale, Çankırı), Batı ve Doğu Karadeniz'in iç alanları ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yerel yağışlar öngörülüyor. Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Osmaniye civarında yağışların zaman zaman kuvvetli olabileceği ifade ediliyor. Öte yandan, Orta Karadeniz kıyılarında gece ve sabah saatlerinde pus ve sis oluşumu ihtimali var. Ülke genelinde ise sıcaklıkların yükselmeye devam etmesi bekleniyor.BALIKESİR 10°C, 29°C Parçalı ve az bulutluEDİRNE 14°C, 31°C Parçalı ve az bulutluİSTANBUL 15°C, 25°C Parçalı ve az bulutluKIRKLARELİ 13°C, 29°C Parçalı ve az bulutluAFYON 10°C, 23°C Parçalı ve az bulutluDENİZLİ 15°C, 29°C Parçalı ve az bulutluİZMİR 15°C, 30°C Parçalı ve az bulutluMUĞLA 13°C, 25°C Parçalı ve az bulutluADANA 15°C, 25°C Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA 17°C, 22°C Parçalı bulutluBURDUR 11°C, 26°C Parçalı bulutluHATAY 16°C, 24°C Parçalı bulutluANKARA 10°C, 25°C Kuzey ve doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR 10°C, 26°C Parçalı, yer yer çok bulutluKONYA 9°C, 25°C Parçalı, yer yer çok bulutluNEVŞEHİR 9°C, 22°C Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıBOLU 8°C, 23°C Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKASTAMONU 5°C, 24°C Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİNOP 10°C, 18°C Parçalı ve az bulutluZONGULDAK 13°C, 21°C Parçalı ve az bulutluAMASYA 10°C, 26°C Parçalı, yer yer çok bulutluARTVİN 7°C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN 10°C, 19°C Parçalı, yer yer çok bulutluTRABZON 11°C, 17°C Parçalı yer yer çok bulutluERZURUM 4°C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS 5°C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA 10°C, 27°C Parçalı ve çok bulutluVAN 7°C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDİYARBAKIR 11°C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGAZİANTEP 12°C, 25°C Parçalı, yer yer çok bulutluMARDİN 12°C, 22°C Parçalı, yer yer çok bulutluSİİRT 13°C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı