İzmir'de 21 yılla aranan şüpheli yakalandı

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timler (Yunuslar) Amirliğine bağlı ekipler, kent genelinde suç ve suçlunun önlenmesine yönelik çalışma başlattı.Çalışma kapsamında hem araçlar hem de şüpheli vatandaşlara yönelik kontroller yapıldı.Dün gerçekleştirilen uygulamada şüphe üzerine bir kişi durduruldu. Yapılan kimlik incelemesinde şüphelinin 'hırsızlık' suçundan hakkında 21 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.D. olduğu ortaya çıktı.Şüpheli ekiplerce gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından A.D., adli birimlere sevk edildi.