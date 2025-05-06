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İzmir'de 21 yılla aranan şüpheli yakalandı

Yunus polis ekipleri tarafından yapılan uygulama sırasında şüpheli hareketleriyle dikkat çeken şahsın, 21 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı.

Ekleme: 6.05.2025 - 09:36 Güncelleme: 6.05.2025 - 09:38 / Editör: Fehmi Öztürk
İzmir'de 21 yılla aranan şüpheli yakalandı
İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timler (Yunuslar) Amirliğine bağlı ekipler, kent genelinde suç ve suçlunun önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında hem araçlar hem de şüpheli vatandaşlara yönelik kontroller yapıldı.

21 YILLA ARANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Dün gerçekleştirilen uygulamada şüphe üzerine bir kişi durduruldu. Yapılan kimlik incelemesinde şüphelinin 'hırsızlık' suçundan hakkında 21 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.D. olduğu ortaya çıktı.

GÖZALTINA ALINDI

Şüpheli ekiplerce gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından A.D., adli birimlere sevk edildi.