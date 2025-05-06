Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Üst üste sert düşüşler yaşayan altın fiyatları yeni haftanın ikinci gününde de yükselişini sürdürüyor. ABD Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararı öncesi altında toparlanma başladı. Altın piyasasında en düşük 4 milyon 69 bin lira, en yüksek 4 milyon 180 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün gün sonunda yüzde 2,2 artışla 4 milyon 180 bin lira oldu.Serbest piyasada ise şu sıralar gram altın 4.167,81 TL'den, çeyrek altın ise 6.934,00 TL seviyesinden işlem görüyor.Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.İşte 6 Mayıs 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...Alış 4.167,32Satış 4.167,81Alış 6.866,00Satış 6.934,00Alış 13.733,00Satış 13.869,00Alış 27.381,00Satış 27.611,00Alış 3.359,18Satış 3.359,59